कौन हैं IAS आदित्य सिंह: 32 बैगा बच्चों की मौत के बाद बालाघाट की कमान, पहले भी विवादों में आया नाम

विज्ञापन

मध्यप्रदेश में 23 आईएएस अधिकारियों के तबादलें किए गए हैं। इनमें आदित्य सिंह को बालाघाट का नया कलेक्टर बनाया गया है। इससे पहले उन्हें अशोकनगर कलेक्टर के पद से हटाकर भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग में उप सचिव बनाया गया था। अशोनगर में उनके कार्यकाल के दौरान आनंदपुर ट्रस्ट से जुड़े जमीन नामांतरण के मामले में शिकायत सामने आने के बाद उनका नाम चर्चा में आया था। इसके अलावा, भोपाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ रहते हुए भी वह जमीनों की नीलामी से जुड़े विवाद को लेकर सुर्खियों में रहे थे। वहीं, बालाघाट के कलेक्टर कुमार सत्यम को हटाकर हरदा कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। बालाघाट में 32 बैगा बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद यह मुद्दा चर्चा में रहा था। अब जिले की जिम्मेदारी आदित्य सिंह को सौंपी गई है।