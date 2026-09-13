आदिवासी बच्चों की मौत का मामला: बालाघाट में दीपके का विरोध, कथित इंफ्लुएंसर्स ने घेरा; सीएम पर कैसे कसा तंज?

महिला ने कार के पास पहुंचकर पूछे सवाल

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बालाघाट में लाशों को नोचने और आदिवासी बच्चों की लाशों पर राजनीति करने गए अभिजीत दीपके को स्थानीय लोगों ने जमकर लताड़ा



बालाघाट के आदिवासी एरिया में बच्चों को अगर कोई बीमारी होती है तो वह डॉक्टर के पास नहीं जाते बल्कि तांत्रिक से झाड़ फूंक और तंत्र-मंत्र करवाते हैं



और इसी… pic.twitter.com/2J6arJOgKx — 🇮🇳Jitendra pratap singh🇮🇳 (@jpsin1) September 12, 2026

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बढ़ा विवाद तो दूसरी कार से ले गए कार्यकर्ता

बच्चों की मौत पर हाईकोर्ट ने मांगा है जवाब

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक महिला दीपके की कार के पास माइक लेकर उनसे सवाल करती दिखाई दे रही है। महिला ने उनसे पूछा कि क्या वह बच्चों की मौत पर राजनीति करने आए हैं और इतने देर से इलाके का दौरा क्यों कर रहे हैं। वीडियो में दीपके अपनी देर से इलाके में पहुंचने के लिए माफी मांगते हुए सुनाई दे रहे हैं। महिला ने यह भी कहा कि इलाके में अच्छी सड़क बनाई गई है और पूछा कि क्या उन्हें यह दिखाई नहीं दे रही।वीडियो में स्थिति बिगड़ती नजर आने के बाद दीपके के साथ मौजूद सीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें दूसरी कार में बैठाया और वहां से ले गए। दीपके के जाने के बाद महिला को यह कहते हुए सुना गया कि वह भाग गए। स्थानीय पत्रकारों ने दूरदराज के गांव में बाहर से आए सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के पहुंचने पर हैरानी जताई। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या इन लोगों को सीजेपी संस्थापक के दौरे में बाधा डालने के लिए किसी ने भेजा था। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।बालाघाट में 30 से ज्यादा बच्चों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार से जवाब मांगा था। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बालाघाट कलेक्टर समेत अन्य को नोटिस जारी किया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि बच्चों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल रहा है। इसमें यह भी दावा किया गया था कि करीब 400 बच्चों का इलाज ऐसे अस्पताल में किया जा रहा था, जिसकी क्षमता महज 50 बिस्तरों की है। याचिकाकर्ता की ओर से तैयार रिपोर्ट में इलाके में बड़े पैमाने पर गंदगी होने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन परिस्थितियों के कारण संक्रमण फैल रहा है और बीमारियों से बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है।विरोध के बाद दीपके ने सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक अंदाज में खुद को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बताते हुए लिखा 'मैं तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं।' उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें प्रदेश की जनता की सेवा का अवसर मिला, लेकिन वह इसमें स्पष्ट रूप से विफल रहे। पोस्ट में बालाघाट के बच्चों की मौत के साथ स्वास्थ्य, पेयजल और शिक्षा व्यवस्था पर भी तंज कसा गया। यह पोस्ट व्यंग्यात्मक है और वास्तविक इस्तीफा नहीं है।