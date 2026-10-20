मध्यप्रदेश: एमपी सरकार को मिला नया हाईटेक जेट, मुख्यमंत्री के सफर के लिए अभी डेढ़ माह करना होगा इंतजार

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मध्यप्रदेश सरकार का नया विमान बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 मंगलवार को भोपाल पहुंच गया। अब मुख्यमंत्री और दूसरे वीआईपी इसी विमान से सफर कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए अभी कुछ समय इंतजार करना होगा। विमान को नियमित उड़ानों के लिए तैयार करने की प्रक्रिया पूरी होने में डेढ़ माह का समय और लगने का अनुमान है। इस दौरान पंजीयन, तकनीकी जांच, विमानन नियमों से जुड़ी मंजूरियां और पायलटों की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। राज्य सरकार ने जुलाई 2024 में नए विमान की खरीद को मंजूरी दी थी। करीब 250 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाला यह जेट आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसके आने से सरकारी यात्राओं के लिए चार्टर्ड विमान लेने पर होने वाला खर्च कम करने की उम्मीद है। पुराना सरकारी विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से सरकार को यात्राओं के लिए किराये के विमानों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।