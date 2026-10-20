भोपाल: विजयादशमी पर बोले शिवराज-नशा और बेटियों पर अत्याचार रावण जैसी बुराई

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समाज में नारी सम्मान की आवश्यकता

केंद्रीय मंत्री ने बेटियों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हर वर्ष दशहरे पर रावण के पुतले का दहन होता है, लेकिन क्या समाज से महिलाओं के प्रति अपराध और बुराइयां पूरी तरह जल पाती हैं। मां, बहन और बेटी का सदैव सम्मान होना चाहिए। जब तक समाज में बेटियों के साथ होने वाली गलत घटनाएं नहीं रुकतीं, तब तक बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश अधूरा ही रहेगा। उन्होंने देश के लोगों, भाइयों, बहनों और भांजे-भांजियों को विजयादशमी की बधाई देते हुए कहा कि भगवान राम अच्छाई के प्रतीक हैं और सभी को सन्मार्ग पर चलते हुए हमेशा अच्छाई का ही साथ देना चाहिए। विज्ञापन



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नशे को बताया रावण जैसी बुराई

नशे की बढ़ती लत को भी केंद्रीय मंत्री ने बड़ी सामाजिक बुराई करार दिया। उन्होंने कहा कि नशा किसी भी परिवार और समाज के लिए विनाश का मुख्य कारण बनता है। भारत को कमजोर करने की मंशा रखने वाली देश के बाहर की अनेक ताकतें युवाओं तक तरह-तरह की नशीली वस्तुएं पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। यह नशा भी रावण की तरह ही एक भयानक सामाजिक बुराई है, जिसके विरुद्ध एकजुट होकर युद्ध लड़ना आवश्यक है। समाज को मिलकर नशे रूपी दानव को पूरी तरह समाप्त करना होगा ताकि देश के युवा सही दिशा में आगे बढ़ सकें।



समाज के उत्थान के लिए संदेश

शिवराज सिंह चौहान ने अपने संदेश में कहा कि जब तक समाज से नशे की लत और बेटियों पर होने वाले अत्याचार खत्म नहीं होंगे, तब तक विजयादशमी पर्व की मूल भावना पूरी नहीं हो सकती। भारतीय चिंतकों और विचारकों ने इस त्योहार के पीछे जिस धर्म और अच्छाई की स्थापना की कल्पना की थी, उसे साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक को सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। उन्होंने ईश्वर से सभी देशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और प्रगति की कामना की। उन्होंने कहा कि जब नागरिक सुखी और सुरक्षित रहेंगे, तभी देश तेज गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने बेटियों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हर वर्ष दशहरे पर रावण के पुतले का दहन होता है, लेकिन क्या समाज से महिलाओं के प्रति अपराध और बुराइयां पूरी तरह जल पाती हैं। मां, बहन और बेटी का सदैव सम्मान होना चाहिए। जब तक समाज में बेटियों के साथ होने वाली गलत घटनाएं नहीं रुकतीं, तब तक बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश अधूरा ही रहेगा। उन्होंने देश के लोगों, भाइयों, बहनों और भांजे-भांजियों को विजयादशमी की बधाई देते हुए कहा कि भगवान राम अच्छाई के प्रतीक हैं और सभी को सन्मार्ग पर चलते हुए हमेशा अच्छाई का ही साथ देना चाहिए।ये भी पढ़ें- मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा- दो साल में पुलिस विभाग के साढ़े 18 हजार पद भरे जाएंगे नशे की बढ़ती लत को भी केंद्रीय मंत्री ने बड़ी सामाजिक बुराई करार दिया। उन्होंने कहा कि नशा किसी भी परिवार और समाज के लिए विनाश का मुख्य कारण बनता है। भारत को कमजोर करने की मंशा रखने वाली देश के बाहर की अनेक ताकतें युवाओं तक तरह-तरह की नशीली वस्तुएं पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। यह नशा भी रावण की तरह ही एक भयानक सामाजिक बुराई है, जिसके विरुद्ध एकजुट होकर युद्ध लड़ना आवश्यक है। समाज को मिलकर नशे रूपी दानव को पूरी तरह समाप्त करना होगा ताकि देश के युवा सही दिशा में आगे बढ़ सकें।शिवराज सिंह चौहान ने अपने संदेश में कहा कि जब तक समाज से नशे की लत और बेटियों पर होने वाले अत्याचार खत्म नहीं होंगे, तब तक विजयादशमी पर्व की मूल भावना पूरी नहीं हो सकती। भारतीय चिंतकों और विचारकों ने इस त्योहार के पीछे जिस धर्म और अच्छाई की स्थापना की कल्पना की थी, उसे साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक को सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। उन्होंने ईश्वर से सभी देशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और प्रगति की कामना की। उन्होंने कहा कि जब नागरिक सुखी और सुरक्षित रहेंगे, तभी देश तेज गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।

विजयादशमी पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों के खिलाफ होने वाले दुराचार और देश में बढ़ते नशे की लत पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने बेटियों से अत्याचार करने वालों की तुलना रावण की मानसिकता से करते हुए समाज से इन बुराइयों को जड़ से मिटाने का आह्वान किया। विजयादशमी पर पारंपरिक वाहन पूजन करने के बाद उन्होंने कहा कि केवल रावण का पुतला जलाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन के अंदर और समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करना ही सच्चा त्योहार है।