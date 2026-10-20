मध्यप्रदेश: भाजयुमो की राष्ट्रीय टीम में मध्यप्रदेश के आशीष झाला को जगह, बनाए गए राष्ट्रीय मंत्री
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 20 Oct 2026 11:30 PM IST
सार
भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई राष्ट्रीय टीम में मध्यप्रदेश के आशीष झाला को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे इससे पहले प्रदेश युवा मोर्चा के मंत्री और एबीवीपी की देवास इकाई के नगर मंत्री रह चुके हैं।
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विस्तार
भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की नई राष्ट्रीय टीम में मध्यप्रदेश के आशीष झाला को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों और विभिन्न जिम्मेदारियों के लिए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। नई टीम में सात नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आशीष झाला मध्यप्रदेश युवा मोर्चा में प्रदेश मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की देवास इकाई में नगर मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। राष्ट्रीय टीम में उनकी नियुक्ति से मध्यप्रदेश को प्रतिनिधित्व मिला है।
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सात नेताओं को बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
भाजयुमो की नई राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ के भूपेंद्र नाग, उत्तर प्रदेश के निखिल मणि तिवारी, बिहार के राज राजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल के विधायक सौमेन करफा, जम्मू-कश्मीर की विधायक शगुन परिहार, तेलंगाना की मालोथ कोमली नाइक और नागालैंड के अरविंद दमानी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नई टीम के जरिए संगठन ने अलग-अलग राज्यों के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी है।
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सात नेताओं को बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
भाजयुमो की नई राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ के भूपेंद्र नाग, उत्तर प्रदेश के निखिल मणि तिवारी, बिहार के राज राजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल के विधायक सौमेन करफा, जम्मू-कश्मीर की विधायक शगुन परिहार, तेलंगाना की मालोथ कोमली नाइक और नागालैंड के अरविंद दमानी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नई टीम के जरिए संगठन ने अलग-अलग राज्यों के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी है।
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