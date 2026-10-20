मध्यप्रदेश: भाजयुमो की राष्ट्रीय टीम में मध्यप्रदेश के आशीष झाला को जगह, बनाए गए राष्ट्रीय मंत्री

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भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की नई राष्ट्रीय टीम में मध्यप्रदेश के आशीष झाला को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों और विभिन्न जिम्मेदारियों के लिए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। नई टीम में सात नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आशीष झाला मध्यप्रदेश युवा मोर्चा में प्रदेश मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की देवास इकाई में नगर मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। राष्ट्रीय टीम में उनकी नियुक्ति से मध्यप्रदेश को प्रतिनिधित्व मिला है।