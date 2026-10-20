एमपी: मध्यप्रदेश के 13 पदों पर आईएएस अवार्ड के लिए दिल्ली में हुई डीपीसी, 10 महिला अधिकारियों के नाम शामिल

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मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा (एसएएस) के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नति देने के लिए सोमवार को दिल्ली में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक हुई। बैठक में 13 पदों के लिए अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया। इनमें 2007 और 2008 बैच के अधिकारी शामिल हैं। सूची में 10 महिला अधिकारियों के नाम भी हैं। बैठक में मध्यप्रदेश की ओर से मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव एम. सेल्वेंद्रन शामिल हुए। समिति ने उन अधिकारियों के नामों पर भी विचार किया, जिनके मामलों पर पिछली बैठकों में विचार नहीं हो पाया था। जानकारी के अनुसार, पहले विचार किए जा चुके कुछ अधिकारियों के आकलन से जुड़े सीलबंद लिफाफे इस बैठक में भी नहीं खोले गए।