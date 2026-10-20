एमपी: दिग्विजय सिंह की अयोध्या यात्रा पर हर्षा रिछारिया का तंज,बोलीं- राम मंदिर निर्माण के समय कहां था उत्साह?

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पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की उज्जैन से अयोध्या तक प्रस्तावित सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा को लेकर मॉडल से साध्वी बनीं हर्षा रिछारिया उर्फ हर्षानंद गिरि ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने यात्रा की मंशा पर तंज कसते हुए कहा कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था, तब संबंधित नेता के चेहरे पर वैसी खुशी और उत्साह नजर नहीं आया, जैसा अब मंदिर के चंदे को लेकर सवाल उठाने में दिखाई दे रहा है। दिग्विजय सिंह ने दशहरे के मौके पर उज्जैन से अयोध्या तक सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा शुरू की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह यात्रा राजनीतिक नहीं है। हालांकि, हर्षा रिछारिया ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने बयान में दिग्विजय सिंह का नाम लेने के बजाय उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया।