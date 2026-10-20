मध्यप्रदेश: भोपाल में रोशनपुरा चौराहे पर भी धरना-प्रदर्शन पर रोक, दो महीने तक लागू रहेगा आदेश

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राजधानी में धरना-प्रदर्शन और आंदोलन के लिए निर्धारित प्रमुख स्थानों पर प्रतिबंध का दायरा बढ़ गया है। पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क के बाद अब रोशनपुरा चौराहे पर भी धरना-प्रदर्शन, हड़ताल, आंदोलन और पुतला दहन जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया। यह आदेश अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा। पुलिस आयुक्त के आदेश के मुताबिक, रोशनपुरा चौराहा शहर के प्रमुख मार्ग पर स्थित है। इसके आसपास विधानसभा, राजभवन, हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण स्थान हैं। यहां से आम लोगों के साथ-साथ आपातकालीन सेवाओं के वाहनों का भी आवागमन होता है।