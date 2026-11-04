भोपाल: हनुमान अंश फिल्म के गायक सुनील लोधी की आंखों का इलाज शुरू, सीएम से की थी मदद की गुहार

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बुंदेली गायक सुनील लोधी की आंखों के इलाज की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सितंबर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात के दौरान सुनील और उनके परिवार ने उपचार के लिए मदद मांगी थी। मुख्यमंत्री ने उस समय इलाज कराने के साथ संगीत की शिक्षा और एक लाख रुपये की सम्मान निधि देने का भरोसा दिया था। अब सुनील के उपचार की शुरुआत हो गई है। सागर के रहने वाले सुनील लोधी ने हनुमान अंश फिल्म में गायकी की है। उनकी आवाज को लोगों ने पसंद किया, लेकिन आंखों की परेशानी उनके लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी। सितंबर में मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान परिवार ने उनकी समस्या बताई थी। इसके बाद उनके इलाज की व्यवस्था कराने की बात कही गई थी।