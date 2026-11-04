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भोपाल: हनुमान अंश फिल्म के गायक सुनील लोधी की आंखों का इलाज शुरू, सीएम से की थी मदद की गुहार

Wed, 04 Nov 2026 06:21 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Wed, 04 Nov 2026 06:21 PM IST
सार

हनुमान अंश फिल्म में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले बुंदेली गायक सुनील लोधी की आंखों के इलाज की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सितंबर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुनील से मुलाकात कर इलाज, संगीत शिक्षा और एक लाख रुपये की मदद का भरोसा दिया था।

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Bhopal: Singer Sunil Lodhi's Eye Treatment Begins After Appeal to CM Mohan Yadav
सुनील लोधी की आंखों की जांच करते डॉक्टर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बुंदेली गायक सुनील लोधी की आंखों के इलाज की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सितंबर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात के दौरान सुनील और उनके परिवार ने उपचार के लिए मदद मांगी थी। मुख्यमंत्री ने उस समय इलाज कराने के साथ संगीत की शिक्षा और एक लाख रुपये की सम्मान निधि देने का भरोसा दिया था। अब सुनील के उपचार की शुरुआत हो गई है। सागर के रहने वाले सुनील लोधी ने हनुमान अंश फिल्म में गायकी की है। उनकी आवाज को लोगों ने पसंद किया, लेकिन आंखों की परेशानी उनके लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी। सितंबर में मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान परिवार ने उनकी समस्या बताई थी। इसके बाद उनके इलाज की व्यवस्था कराने की बात कही गई थी।
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इलाज के साथ संगीत की पढ़ाई का भी भरोसा
सुनील के परिवार को उम्मीद है कि उपचार से उनकी आंखों की परेशानी दूर होगी। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के दौरान सुनील को संगीत की शिक्षा दिलाने और एक लाख रुपये की सम्मान निधि देने की बात भी कही थी। फिलहाल आंखों के इलाज की प्रक्रिया शुरू होना परिवार के लिए राहत की बात है। 
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