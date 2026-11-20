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भोपाल मास्टर प्लान-2047 की सुनवाई के पांचवें दिन शुक्रवार को पांच गांवों की निजी जमीन को प्रस्तावित डूब क्षेत्र से बाहर करने की मांग प्रमुखता से उठी। लाहरपुर, बाग मुगालिया, बाग सेवनिया, पिपलिया पेंदे खां और बरखेड़ा पठानी के किसानों व रहवासियों ने कहा कि उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ और न ही मुआवजा दिया गया, इसके बावजूद उसे डूब क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है। सांसद आलोक शर्मा ने भी इन गांवों के रहवासियों की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब निजी जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ और जमीन मालिकों को मुआवजा भी नहीं मिला, तो ऐसी जमीन को डूब क्षेत्र में रखना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भोपाल के नागरिकों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।