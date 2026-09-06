आदेश का इंतजार: डेढ़ माह से आश्वासन, 14 हजार स्टाइपेंड पर भड़के इंटर्न डॉक्टर, कल सीएम हाउस कूच

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सरकार के भरोसे के बाद इंटर्न डॉक्टरों ने आंदोलन को आगे बढ़ाने के बजाय करीब एक माह से ज्यादा समय तक फैसले का इंतजार किया। लेकिन अब करीब डेढ़ माह बीत चुका है और स्टाइपेंड वृद्धि का कोई लिखित आदेश या आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार मांग उठाने के बावजूद मामला आश्वासन से आगे नहीं बढ़ा। इसलिए अब मुख्यमंत्री के सामने सीधे अपनी मांग रखने का फैसला लिया गया है।स्टाइपेंड वृद्धि को लेकर इंटर्न डॉक्टर जुलाई में भी सड़कों पर उतर चुके हैं। उन्होंने प्रदर्शन और मार्च के साथ कामबंद आंदोलन किया था। मांग पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी गई थी। बाद में शासन स्तर से मिले आश्वासन के बाद आंदोलन को कुछ समय के लिए टाला गया था। अब लिखित आदेश नहीं आने से डॉक्टरों का गुस्सा फिर बढ़ गया है।इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से मार्च करेंगे। उनका उद्देश्य मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने अपनी मांग रखना और अब तक मिले आश्वासन पर सरकार की स्थिति स्पष्ट कराना है। डॉक्टरों की मांग है कि 14,337 का स्टाइपेंड बढ़ाकर 30 हजार किया जाए और इसका लिखित आदेश जल्द जारी हो।