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वैशाली नगर निवासी विवेक राय ने अपने स्तर पर पानी की जांच कराई थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्टेट रिसर्च लैब की 28 अक्टूबर की रिपोर्ट में 100 मिलीलीटर पानी में ई-कोलाई की मात्रा 660 एमपीएन मिली थी। पानी का गंदलापन भी 5.9 एनटीयू दर्ज हुआ, जबकि निर्धारित अधिकतम सीमा 5 एनटीयू है। इसके बाद 12 नवंबर को दोबारा नमूना दिया गया। 13 नवंबर को आई रिपोर्ट में भी 100 मिलीलीटर पानी में 350 एमपीएन ई-कोलाई मिला। पीने के पानी में इस बैक्टीरिया की मात्रा शून्य होनी चाहिए। दोनों रिपोर्ट सामने आने के बाद इलाके के करीब 200 परिवारों ने नल के पानी का इस्तेमाल बंद कर दिया और बोतलबंद पानी खरीदने लगे।रहवासियों को आशंका है कि पेयजल पाइपलाइन के पास से गुजर रही सीवेज लाइन में लीकेज के कारण गंदा पानी सप्लाई लाइन में मिल रहा है। उनका कहना है कि पीछे स्थित वायु नगर के सीवेज चेंबर ओवरफ्लो होने पर यह पानी पाइपलाइन तक पहुंच सकता है। हालांकि, दूषित पानी का वास्तविक स्रोत अभी जांच का विषय है।इस मामले ने इसलिए भी चिंता बढ़ाई है, क्योंकि कोलार जलापूर्ति नेटवर्क से शहर के नौ जोन में करीब सात लाख लोगों को पानी मिलता है। इस नेटवर्क के 1.35 लाख कनेक्शनों के जरिए रोजाना 34 एमएलडी पानी सप्लाई किया जाता है। ऐसे में वैशाली नगर में सामने आई गड़बड़ी के बाद पूरे नेटवर्क की जल गुणवत्ता जांचने की मांग उठ रही है।मामला सामने आने के बाद नगर निगम ने जांच तेज कर दी है। अपर आयुक्त तन्मय वशिष्ठ ने जल कार्य विभाग के अधीक्षण यंत्री उदित गर्ग और अन्य अधिकारियों के साथ वैशाली नगर का निरीक्षण किया। निगम की टीम ने मकान नंबर 129, 127, 118, 117, 115, 109, 100, 34, 33, 15 और 02 से 11 नमूने लेकर लैब भेजे हैं। इससे पहले 14 और 15 नवंबर को भी 16-16 नमूने लिए गए थे। निगम का दावा है कि मौके पर किए गए परीक्षण में पानी साफ मिला। उसमें दुर्गंध नहीं थी और पर्याप्त मात्रा में अवशिष्ट क्लोरीन भी पाई गई। हालांकि, प्रयोगशाला की रिपोर्ट से ही पानी की गुणवत्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।राजधानी में ई-कोलाई मिलने का यह पहला मामला नहीं है। गैस फैक्ट्री के आसपास और ईदगाह क्षेत्र के नियामतपुर में भी दूषित पानी की शिकायतें सामने आती रही हैं। वर्ष 2022 में क्लोरीनीकरण के बावजूद पानी में बैक्टीरिया मिलने से नगर निगम की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे थे। अब वैशाली नगर की दो जांच रिपोर्ट के बाद सवाल यह है कि पेयजल पाइपलाइन में सीवेज का पानी पहुंचने की आशंका को कैसे दूर किया जाएगा और कोलार नेटवर्क से जुड़े लाखों लोगों को सुरक्षित पानी की गारंटी कौन देगा।