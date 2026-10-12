फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Accused had absconded after a cough syrup factory was busted in Bhopal; STF nabbed him in Dehradun.

एमपी: भोपाल में कफ सिरप फैक्टरी पकड़े जाने के बाद फरार हुआ था आरोपी, एसटीएफ ने देहरादून से दबोचा

Mon, 12 Oct 2026 09:38 PM IST
भोपाल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: भोपाल ब्यूरो Updated Mon, 12 Oct 2026 09:38 PM IST
सार

भोपाल के पटेल सिटी में कोडीनयुक्त कफ सिरप की 74,104 बोतलें बरामद होने के मामले में एसटीएफ ने चार महीने से फरार 20 हजार रुपये के इनामी अभिषेक निगम को देहरादून से गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 25 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।

 

विज्ञापन
Accused had absconded after a cough syrup factory was busted in Bhopal; STF nabbed him in Dehradun.
आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मध्यप्रदेश में कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध सप्लाई के नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए एसटीएफ ने चार महीने से फरार चल रहे 20 हजार रुपये के इनामी आरोपी अभिषेक निगम को देहरादून से गिरफ्तार किया है। भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र के पटेल सिटी में कफ सिरप की फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद से आरोपी फरार था। एसटीएफ उसे ट्रांजिट वारंट पर मध्यप्रदेश लेकर आई है। फिलहाल आरोपी पुलिस रिमांड पर है और उससे पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर नशे के लिए कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध सप्लाई में शामिल था। इस मामले में अब तक कुल 25 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

विज्ञापन

पटेल सिटी की फैक्ट्री से मिली थीं 74,104 बोतलें
एसटीएफ के अनुसार, इस वर्ष 30 मई को भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित पटेल सिटी की एक फैक्ट्री में कार्रवाई की गई थी। तलाशी के दौरान कोडीनयुक्त कफ सिरप की 74,104 बोतलें बरामद हुई थीं। इनमें ऑनरेक्स और ऑफकफ ब्रांड के सिरप शामिल थे। मामले की जांच के दौरान अभिषेक निगम का नाम सामने आया। आरोप है कि वह राहुल कुशवाह और सागर निवासी सीटी जैन के साथ मिलकर इन सिरप की नशे के लिए अवैध सप्लाई करता था।

विज्ञापन


पढ़ें: ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस, चलाएगी जन-जागरण अभियान

विज्ञापन
विज्ञापन

रीवा से फरार होकर देहरादून पहुंचा आरोपी
अभिषेक निगम रीवा के कटरा तलैया का निवासी है। फैक्ट्री पर कार्रवाई के बाद से ही वह फरार था। उसकी तलाश में जुटी एसटीएफ ने गिरफ्तारी पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। एसटीएफ की विशेष टीम ने सात अक्टूबर को उसे देहरादून से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ट्रांजिट वारंट पर उसे मध्यप्रदेश लाया गया। फिलहाल आरोपी पुलिस रिमांड पर है। जांच एजेंसी उससे कथित अवैध सप्लाई नेटवर्क, अन्य आरोपियों से संपर्क और कारोबार से जुड़े पहलुओं के बारे में पूछताछ कर रही है। एसटीएफ के अनुसार, इस मामले में अब तक कुल 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरी कार्रवाई एसटीएफ भोपाल के पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह भदौरिया के निर्देशन में की गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed