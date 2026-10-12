एमपी: भोपाल में कफ सिरप फैक्टरी पकड़े जाने के बाद फरार हुआ था आरोपी, एसटीएफ ने देहरादून से दबोचा

मध्यप्रदेश में कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध सप्लाई के नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए एसटीएफ ने चार महीने से फरार चल रहे 20 हजार रुपये के इनामी आरोपी अभिषेक निगम को देहरादून से गिरफ्तार किया है। भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र के पटेल सिटी में कफ सिरप की फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद से आरोपी फरार था। एसटीएफ उसे ट्रांजिट वारंट पर मध्यप्रदेश लेकर आई है। फिलहाल आरोपी पुलिस रिमांड पर है और उससे पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर नशे के लिए कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध सप्लाई में शामिल था। इस मामले में अब तक कुल 25 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

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