भोपाल: वकील पति की मौत के बाद पत्नी ने भी दी जान, दोनों की शादी से अनजान थे परिजन, सुसाइड नोट से हुआ खुलासा

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युवा वकील विशाल रामनानी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद उनकी पत्नी कोमल लुहाना ने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार सुबह हुई इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कोमल ने जान देने से पहले सुसाइड नोट भी छोड़ा है। पुलिस को मौके से मिले नोट की सामग्री फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन इससे ही खुलासा हुआ कि कोमल और विशाल रामनानी आपस में पति-पत्नी थे। दोनों ने परिजनों को इस शादी के संबंध में नहीं बताया था। दोनों के परिजन उनकी शादी से अनजान थे। पुलिस दोनों घटनाओं को जोड़कर विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है।