भोपाल: चांद नहीं दिखा मंगलवार को मनाई जाएगी ईद, 30 रोजे पूरे होने पर दाउद बोहरा सोमवार को मनाएगा त्यौहार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Mon, 02 May 2022 12:38 AM IST