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इंदौर में आज क्या है खास: जानिए आप- आरएसएस की होगी बैठक, होगी साहित्य पर चर्चा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Published by: Abhishek Chendke Updated Tue, 03 Nov 2026 08:50 AM IST

सार इंदौर में मंगलवार को कई आयोजन होंगे। इनमें धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन अधिक हैं। इंदौर में मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक का दूसरा दिन है। इसके अलावा मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति में साहित्य पर चर्चा होगी। इसमें साहित्यप्रेमी जुटेंगे।

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