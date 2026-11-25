कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर ताप्ती नदी में स्नान करने गए दो युवकों की डूबने से मौत हो गई। इस घटना से पूरे बघोली गांव में मातम छा गया है। दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। घटना बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के घुटीगढ़ ताप्ती की है।

विज्ञापन