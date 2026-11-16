बड़वानी: सेंधवा में भाजपा नेता पर दुष्कर्म का केस दर्ज, शादीशुदा महिला ने दो महीने पुरानी घटना की शिकायत की
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बड़वानी Published by: बड़वानी ब्यूरो Updated Mon, 16 Nov 2026 10:29 PM IST
सार
बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला की शिकायत पर भाजपा नेता के बेटे मयंक राठौड़ के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। महिला ने करीब दो महीने पुरानी घटना की शिकायत की है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।
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विस्तार
बड़वानी जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला सोमवार को अपने पति के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीण थाना प्रभारी ओपी चौंगड़े के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया कि करीब दो महीने पहले सेंधवा के दावल बेड़ी निवासी मयंक राठौड़ उसके घर पहुंचा था। उसने प्रेम संबंधों की बातें कर महिला को विश्वास में लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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महिला ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद आरोपी ने उसे किसी को भी इसकी जानकारी नहीं देने के लिए कहा था। डर के चलते उसने उस समय किसी को घटना के बारे में नहीं बताया।
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भाजपा जिला उपाध्यक्ष का बेटा है आरोपी
पुलिस ने मयंक पिता गणेश राठौड़ के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। नामजद आरोपी गणेश राठौड़ का बेटा है, जो भाजपा में जिला उपाध्यक्ष हैं। मयंक भाजपा युवा मोर्चा में नगर महामंत्री के पद पर है। ग्रामीण थाना पुलिस के अनुसार, मामला दर्ज होने के बाद आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं, शिकायतकर्ता महिला का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है।
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महिला ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद आरोपी ने उसे किसी को भी इसकी जानकारी नहीं देने के लिए कहा था। डर के चलते उसने उस समय किसी को घटना के बारे में नहीं बताया।
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भाजपा जिला उपाध्यक्ष का बेटा है आरोपी
पुलिस ने मयंक पिता गणेश राठौड़ के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। नामजद आरोपी गणेश राठौड़ का बेटा है, जो भाजपा में जिला उपाध्यक्ष हैं। मयंक भाजपा युवा मोर्चा में नगर महामंत्री के पद पर है। ग्रामीण थाना पुलिस के अनुसार, मामला दर्ज होने के बाद आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं, शिकायतकर्ता महिला का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है।