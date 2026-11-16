बड़वानी: सेंधवा में भाजपा नेता पर दुष्कर्म का केस दर्ज, शादीशुदा महिला ने दो महीने पुरानी घटना की शिकायत की

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बड़वानी जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला सोमवार को अपने पति के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीण थाना प्रभारी ओपी चौंगड़े के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया कि करीब दो महीने पहले सेंधवा के दावल बेड़ी निवासी मयंक राठौड़ उसके घर पहुंचा था। उसने प्रेम संबंधों की बातें कर महिला को विश्वास में लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।