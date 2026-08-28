बालाघाट: 25 बच्चों की मौत का दर्द, नहीं मनाया रक्षाबंधन; अब मुख्यमंत्री के सामने दिखेगा आदिवासियों का आक्रोश

आदिवासी अंचल में बीमारी से बच्चों की मौत का मामला अब सिर्फ स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि सरकार और सिस्टम के सामने बड़ा सवाल बन गया है। 25 बच्चों की मौत के बाद आदिवासी समाज में पसरे मातम का असर रक्षाबंधन के त्योहार पर भी दिखाई दिया। 21 अगस्त से जयस्तंभ चौक के पास आंदोलन कर रहे आदिवासी युवाओं ने इस बार राखी का पर्व नहीं मनाया। उनका कहना है कि जब कई परिवार अपने बच्चों को खो चुके हैं तो ऐसे माहौल में त्योहार की खुशियां मनाना संभव नहीं है।

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