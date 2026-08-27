बालाघाट: साइकिल से भगवान के घर में डाला डाका, 24 घंटे में दो मंदिरों की चोरी का खुलासा; शातिर आरोपी गिरफ्तार

आस्था के केंद्रों को निशाना बनाने वाले एक शातिर चोर को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आरोपी ने रेंजर साइकिल पर सवार होकर एक ही रात में दो अलग-अलग मंदिरों को निशाना बनाया था। लेकिन उसकी यह चालाकी मंदिर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी के पास से चांदी के आभूषण, मुकुट और नकदी समेत कुल ₹55 हजार का मशरूका बरामद किया है।

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