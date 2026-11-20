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पुलिस अधीक्षक समर वर्मा ने बताया कि 16 नवंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित ओम शांति आश्रम के पास बोलेरो वाहन ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। इसके बाद, आरोपियों ने मोटरसाइकिल सवार मोती वास्कले और चमला पर फालिये से ताबड़तोड़ वार करके उनकी हत्या कर दी। इस वारदात के बाद फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू की।हत्याकांड के फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए एसडीओपी शक्तिसिंह चौहान की निगरानी और कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक सोनू सिटोले के नेतृत्व में पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई। इस टीम ने तकनीकी जानकारी जुटाकर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने 20 नवंबर को त्वरित कार्रवाई करते हुए मोरधी के रहने वाले तीन आरोपी गोलू वास्कले, सुरेश वास्कले और सुमला वास्कले को धर दबोचा।मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि हरदासपुर निवासी नानचिया ने तीनों मुख्य आरोपियों की मदद की थी। मददगार नानचिया ने वारदात में प्रयुक्त दूसरे बोलेरो वाहन को अपने घर में छिपाकर रखा हुआ था। वह तीनों फरार आरोपियों को अपने साथ झाबुआ जिले में ले गया और वहां उसने आरोपियों को छिपाकर रखा। पुलिस ने मददगार नानचिया को भी गिरफ्तार कर छिपाया गया बोलेरो वाहन जब्त कर लिया।पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।