फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   agar malwa farmer consumes poison collectorate hearing family dispute

आगर मालवा: सुनवाई न होने से परेशान किसान ने कलेक्ट्रेट में खाया जहर, कलेक्टर से नहीं मिल सका तो उठाया कदम

Wed, 14 Oct 2026 06:48 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगर मालवा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगर मालवा Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 14 Oct 2026 06:48 PM IST
सार

मध्यप्रदेश के आगर मालवा कलेक्ट्रेट में सुनवाई नहीं होने से परेशान किसान राहुल बंजारा ने कथित तौर पर कीटनाशक पी लिया। खेत में सिंचाई पाइपलाइन को लेकर पारिवारिक विवाद के मामले में उसने पहले कानड़ थाने में शिकायत की थी। हालत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल रेफर किया गया।

विज्ञापन
agar malwa farmer consumes poison collectorate hearing family dispute
किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगर मालवा जिला कलेक्टर कार्यालय में बुधवार को उस समय भारी अफरा-तफरी मच गई, जब अपने ही परिवार के सदस्यों से हुए विवाद की सुनवाई न होने से क्षुब्ध एक युवा किसान ने विषैला पदार्थ गटक लिया। घटना अपर कलेक्टर शालिनी श्रीवास्तव के कक्ष के ठीक बाहर की है। किसान की स्थिति अचानक बिगड़ने पर कलेक्ट्रेट परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। वहां उपस्थित संयुक्त कलेक्टर मिलिंद ढोके ने तत्काल संवेदनशीलता का परिचय देते हुए बिना समय गंवाए अपनी निजी गाड़ी से पीड़ित को जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार प्रदान करने के पश्चात चिकित्सकों ने गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पीड़ित किसान की पहचान राहुल बंजारा के रूप में हुई है, जो अंतरसिंह बंजारा का पुत्र है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- सिंधिया परिवार संपत्ति विवाद: आरोपों के समर्थन में प्रतिमादेवी को पेश करने होंगे साक्ष्य, सुनवाई 29 अक्तूबर को
विज्ञापन


कलेक्ट्रेट परिसर में पसरा सन्नाटा
प्राप्त विवरण के अनुसार राहुल बंजारा अपनी गंभीर समस्या को लेकर सीधे जिला कलेक्टर से मिलकर गुहार लगाना चाहता था। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर कलेक्टर से उसकी भेंट नहीं हो सकी। इस असफलता से निराश होकर वह अपर कलेक्टर के कक्ष के बाहर पहुंच गया और वहीं अपने पास रखी कीटनाशक दवा पी ली। जहरीली दवा का सेवन करते ही उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिससे शासकीय दफ्तर में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी नागेश यादव तत्काल पुलिस बल के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


पाइपलाइन विवाद और पुलिस की उपेक्षा
मामले की जड़ में खेत में सिंचाई की पाइपलाइन बिछाने को लेकर हुआ पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। राहुल का अपने ही परिवार के लोगों के साथ इस विषय को लेकर मनमुटाव चल रहा था। पीड़ित किसान ने पूर्व में इस संबंध में कानड़ थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल का आरोप है कि पुलिस थाने के कई चक्कर लगाने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने उसकी पीड़ा पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही कोई ठोस कार्रवाई की। पुलिस की इस उपेक्षा और लगातार सुनवाई न होने से आहत होकर ही वह कलेक्ट्रेट पहुंचा था।

जनसुनवाई व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल
इस दुखद घटना के पश्चात पुलिस विभाग और जनसुनवाई व्यवस्था की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। कानड़ थाना पुलिस ने किसान की पूर्व शिकायत पर क्या कदम उठाए थे, इस संबंध में अब तक प्रशासनिक या पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। वर्तमान में पीड़ित किसान का निजी चिकित्सालय में उपचार चल रहा है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर उसकी सेहत पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed