Lucknow News: खरीद शून्य... अब मशीन से लगेगी पल्लेदारों की हाजिरी

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लखनऊ में धान खरीद के लिए तीन एजेंसियों खाद्य विभाग, पीसीएफ और भारतीय खाद्य निगम के 30 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें खाद्य विभाग के 11, पीसीएफ के 17 और खाद्य निगम के दो केंद्र शामिल हैं। इस बार धान का समर्थन मूल्य 2,441 रुपये है। जिले को 20 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य मिला है। सबसे अधिक 12 हजार मीट्रिक टन धान खरीदने की जिम्मेदारी खाद्य विभाग को मिली है।वेतन और अन्य मांगों को लेकर सहकारी समितियों के सचिव और कर्मचारी कई दिनों से ईको गार्डन में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। धान खरीद के कई केंद्र समितियों में ही बने हैं। सचिवों की हड़ताल से खरीद केंद्रों पर ताला लटक रहा है। हालांकि, डिप्टी आरएमओ विपुल सिन्हा खरीद का श्रीगणेश न होने का कारण नमी बता रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले माह हुई बारिश की वजह से धान में नमी है। इस बार कटाई भी लेट हुई है।खरीद केंद्रों पर किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए केंद्रों पर पल्लेदारों की मौजूदगी अनिवार्य की गई है। कम से कम चार पल्लेदार केंद्र पर मौजूद रहेंगे। इन पल्लेदारों को रोजाना बायोमीट्रिक हाजिरी लगानी होगी। हाजिरी न लगने पर केंद्र पर खरीद न होना माना जाएगा। पर्याप्त श्रमिक न होने पर हैंडलिंग ठेकेदार पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।