Lucknow News: बाइक से स्टंट कर रहा युवक पिकअप से टकराया, हालत नाजुक

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इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबिक, हंसखेड़ा की पुरानी कांशीराम कॉलोनी निवासी फरीद दोपहर करीब दो बजे बिना हेलमेट हंसखेड़ा की ओर जा रहा था। न्यू काशीराम कॉलोनी के पास स्टंट के दौरान हादसा हो गया। आरोप है कि पिकअप चालक ने वाहन नहीं रोका और बाइक सहित फरीद करीब 15 मीटर तक घिसटता हुआ चला गया। चालक पिकअप छोड़कर भाग निकला। विज्ञापन



एसीपी शकील अहमद के अनुसार फरीद की दाहिनी जांघ और एड़ी में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है। जबड़े, दाहिने कंधे और हाथ में चोटें आई हैं। दाहिने हाथ की उंगलियों व कलाई में भी फ्रैक्चर बताया गया है। इसके अलावा पीठ-कमर और शरीर के अन्य हिस्सों में गहरी चोटें हैं जबकि बाएं पैर में भी अंदरूनी चोटें आई हैं। फरीद के भाई अली मोहम्मद की तहरीर पर देर रात पिकअप चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबिक, हंसखेड़ा की पुरानी कांशीराम कॉलोनी निवासी फरीद दोपहर करीब दो बजे बिना हेलमेट हंसखेड़ा की ओर जा रहा था। न्यू काशीराम कॉलोनी के पास स्टंट के दौरान हादसा हो गया। आरोप है कि पिकअप चालक ने वाहन नहीं रोका और बाइक सहित फरीद करीब 15 मीटर तक घिसटता हुआ चला गया। चालक पिकअप छोड़कर भाग निकला।एसीपी शकील अहमद के अनुसार फरीद की दाहिनी जांघ और एड़ी में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है। जबड़े, दाहिने कंधे और हाथ में चोटें आई हैं। दाहिने हाथ की उंगलियों व कलाई में भी फ्रैक्चर बताया गया है। इसके अलावा पीठ-कमर और शरीर के अन्य हिस्सों में गहरी चोटें हैं जबकि बाएं पैर में भी अंदरूनी चोटें आई हैं। फरीद के भाई अली मोहम्मद की तहरीर पर देर रात पिकअप चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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लखनऊ। पारा के हंसखेड़ा में बुधवार दोपहर स्टंट कर रहे बाइक सवार मो. फरीद (18) की बाइक सामने से आ रही पिकअप में जा भिड़ी। बाइक सवार 15 मीटर तक घिसटकर गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों की सूचना पर पुलिस ने फरीद को राजाजीपुरम स्थित रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया और परिजनों को खबर दी। परिजनों के मुताबिक डॉक्टरों ने फरीद की हालत नाजुक बताई है।