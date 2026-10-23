फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Good deeds give life the right direction: Vihasant Sagar

जीवन को सही दिशा देते हैं सत्कर्म: विहसंत सागर

Fri, 23 Oct 2026 02:52 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
Good deeds give life the right direction: Vihasant Sagar
लखनऊ। कर्म ही किस्मत की रेखाएं बनाते हैं। अच्छे कर्म जीवन को सही दिशा देते हैं और व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से परिस्थितियों को भी बदल सकता है। ये बातें दिगंबर संत उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी महाराज ने बृहस्पतिवार सुबह चौक स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में मंगल प्रवेश के दौरान हुए प्रवचन में कहीं। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ उनका स्वागत किया। वह शुक्रवार सुबह चौक से पदयात्रा कर इंदिरानगर जैन मंदिर पहुंचेंगे। यहां उनके मंगल प्रवचन होंगे। कार्यक्रम में अजय जैन, अशोक जैन, सचिन जैन, सिद्धार्थ जैन, शरद जैन, संजीव जैन, राजीव जैन और संदीप जैन समेत श्रद्धालु मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed