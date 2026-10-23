Lucknow News: बाढ़ का पानी उतरा, प्यास बुझाने का खर्च बढ़ गया

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लोहरमऊ निवासी शचींद्र पाल सिंह रोजाना 20 लीटर के पांच कैंपर पानी खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि बोरिंग से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, जिसे उबालने के बाद भी पीने लायक नहीं बनाया जा सकता। बाढ़ का पानी घर में भरा तो वह शाहजहांपुर चले गए थे, जबकि उनके दोनों बेटे अलग-अलग मोहल्लों में किराये के कमरों में रहे। पानी में डूबने से उनकी दो कारें भी खराब हो गईं, जिन्हें मरम्मत के लिए भेजा गया है।खरीदना पड़ रहा पानी : भार्गव कॉलोनी निवासी राघवेंद्र सिंह भी बाइक पर 20 लीटर पानी का कैंपर लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि नगर निगम के टैंकर का पानी भी साफ नहीं था, इसलिए रोजाना 30 रुपये खर्च कर पानी खरीदना पड़ रहा है। उनके मुताबिक, घर के आसपास अब तक सफाई नहीं हुई है और न ही दवा का छिड़काव कराया गया है। विजय ने बताया कि प्यास बुझाने के लिए पानी खरीदना मजबूरी बन गया है। कुछ लोगों ने बोरिंग की मरम्मत भी शुरू करा दी है। भार्गव कॉलोनी में नगर निगम की ओर से भी एक स्थान पर बोरिंग कराई जा रही है।टैंकर के पास जुटती है भीड़नगर निगम ने इलाके के कुछ स्थानों पर पानी के टैंकर खड़े कराए हैं। बृहस्पतिवार सुबह 11:30 बजे लोहरमऊ में टैंकर के पास पानी भरने के लिए लोगों की भीड़ जुटी थी। अर्चना ने बताया कि उनका घर दूर है, ऐसे में टैंकर से पानी लाकर घर तक पहुंचाना काफी मुश्किल होता है। इलाके के अन्य स्थानों पर लगे टैंकरों के पास भी लोग पानी भरते दिखे।समेटने लायक नहीं बचा सामान, फेंकना मजबूरीफैजुल्लागंज के लोहारमऊ के छोटू बृहस्पतिवार की सुबह 10:55 बजे बाढ़ के पानी से खराब हुआ बिस्तर और अन्य सामान प्लॉट में फेंक रहे थे। पूछने पर बताया कि काफी नुकसान हुआ है। कुछ सामान तो समेटने लायक भी नहीं बचा। मजबूरी में फेंकना पड़ रहा है।भार्गव कॉलोनी निवासी शिवसागर सुबह ही घर आए थे। बिस्तर, घर-गृहस्थी का सामान और जरूरी दस्तावेज सड़क पर रखकर सुखा रहे थे। बताया कि सब नए सिरे से शुरू करना होगा। कई अन्य घरों के सामने भी सड़क पर बेड और अन्य सामान धूप में रखे नजर आए।ब्लीचिंग और एंटी लार्वा से बीमारियों को रोकने की कवायदबाढ़ प्रभावित इलाके में नगर निगम की ओर से एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को भार्गव कॉलोनी, लोहारमऊ, राम विहार कॉलोनी में कर्मचारी दवा का छिड़काव करते दिखे। बताया कि जिन प्लॉटों व रास्तों में पानी भरा है। वहां प्राथमिकता से छिड़काव किया जा रहा है। घरों की दीवारों पर भी दवा डाली जा रही है। उधर, गलियों में सफाई के बाद ब्लीचिंग डाला जा रहा है। भार्गव कॉलोनी की कई गलियों में अभी भी पानी भरा है। साथ ही जिन जगहों पर नालियों से गंदगी निकाली गई है उसे उठाया नहीं गया है। इससे बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है।महापौर ने फैजुल्लागंज में राहत कार्यों का लिया जायजामहापौर सुषमा खर्कवाल ने बृहस्पतिवार को बाढ़ प्रभावित फैजुल्लागंज का स्थलीय निरीक्षण कर राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। अस्थायी महापौर कैंप कार्यालय में उन्होंने प्रभावित परिवारों और स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। महापौर ने मौके पर मौजूद प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यक दवाओं के स्टॉक का निरीक्षण कर जरूरतमंदों को समय पर दवाएं उपलब्ध कराने और पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने के लिए कहा। इस दौरान नगर निगम कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष सुशील तिवारी पम्मी और पार्षद प्रमोद सिंह राजन भी मौजूद रहे।बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सफाई तेज करने के निर्देशनगर आयुक्त गौरव कुमार ने बृहस्पतिवार को फैजुल्लागंज के लोहरामऊ और दाउदनगर का निरीक्षण कर बाढ़ के बाद सफाई, जलनिकासी और पेयजल व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने सड़कों, गलियों और नालियों से मिट्टी व कीचड़ हटाने और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने बताया कि जलभराव दूर करने के लिए जोन-तीन और छह में 60 पंप लगाए गए हैं। 12 डीसिल्टिंग मशीनों से नालों व सेप्टिक टैंकों की सफाई कराई जा रही है। मच्छरों की रोकथाम के लिए ड्रोन से 67 एकड़ में एंटी लार्वा छिड़काव और करीब 22 किलोमीटर गलियों में फॉगिंग हुई है। कूड़ा उठाने के लिए भी अतिरिक्त वाहन लगाए गए हैं।