Lucknow News: रंजिश में युवक को पीटा

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आलमबाग। बिजनौर के प्रियंका हाईटेक सिटी निवासी आर्यन चतुर्वेदी ने छह लोगों पर उन्हें पीटने का आरोप लगाते हुए आशियाना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आर्यन के मुताबिक मंगलवार रात करीब 10:30 बजे आशियाना स्थित स्मृति उपवन में आयोजित डांडिया कार्यक्रम से निकलकर गेट नंबर चार पर पहुंचे थे। आरोप है कि पहले से मौजूद परिचित देव सिंह चौहान व उसके पांच साथियों ने रंजिश को लेकर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। भीड़ जुटने पर आरोपी धमकी देते हुए भाग निकले। इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार राय ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।