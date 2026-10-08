फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Yesterday, the thrill of cricket; today, the surging Gomti.

Lucknow News: कल था क्रिकेट का रोमांच, आज गोमती का उफान

Thu, 08 Oct 2026 02:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
Yesterday, the thrill of cricket; today, the surging Gomti.
उफान पर गोमती।
लखनऊ। मंजर कितनी तेजी से बदल सकता है, इसकी बानगी बुधवार शाम गोमतीनगर विस्तार में देखने को मिली। जिस इकाना स्टेडियम में मंगलवार रात भारत-वेस्टइंडीज का रोमांच देखने के लिए करीब 48 हजार क्रिकेट प्रेमी जुटे थे, ठीक 24 घंटे बाद उसी इलाके की सड़कें पानी में डूब गईं।
विज्ञापन

गोमती नदी के बढ़े जलस्तर का असर रात होते-होते इतना बढ़ गया कि प्लासियो मॉल के सामने की दोनों लेन पूरी तरह जलमग्न हो गईं। मुख्य सड़क दरिया जैसी नजर आने लगी।
विज्ञापन

शाम आठ बजे तक सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। वाहनों की रफ्तार थम गई। सुबह सूखी सड़क से ड्यूटी पर पहुंचीं प्लासियो मॉल की महिला कर्मचारियों और आसपास के दफ्तरों में काम करने वालों के लिए घर लौटना मुश्किल हो गया। पैदल निकलने की जगह नहीं बची और सार्वजनिक परिवहन भी नदारद रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

पानी की तेज धार के बीच एक ऑटो भी बंद हो गया। लोगों ने धक्का देकर उसे किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला। दोपहर तक सड़क के किनारे तक सीमित पानी रात होते-होते प्लासियो चौराहे तक पहुंच गया।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

उफान पर गोमती।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed