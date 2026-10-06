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Lucknow News: पत्नी से विवाद के बाद श्रमिक ने लगाया फंदा

Tue, 06 Oct 2026 03:00 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 06 Oct 2026 03:00 AM IST
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Worker hangs himself after dispute with wife
नन्हेलाल की फाइल फोटो।
निगोहां। मस्तीपुर गांव निवासी श्रमिक नन्हेलाल (30) ने रविवार रात फंदा लगा लिया।
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कार्यवाहक इंस्पेक्टर निगोहां राजेश ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रविवार को पत्नी तारावती से नन्हेलाल का विवाद हुआ था। पत्नी चार वर्षीय बेटे रेहान के साथ मायके बिजनौर के गढ़ी मवैया चली गई थी। सोमवार सुबह पड़ोसियों ने जब नन्हेलाल को घर से बाहर निकलते नहीं देखा तो मामले की जानकारी उनके साढ़ू और पुलिस को दी। पुलिस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो नन्हेलाल पंखे से रस्सी के सहारे लटके मिले। कार्यवाहक इंस्पेक्टर ने बताया कि घरवालों ने कोई आरोप नहीं लगाया है।
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