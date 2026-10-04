Lucknow News: लेखपालों के कार्य बहिष्कार से समाधान दिवस में काम प्रभावित

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मोहनलालगंज में लेखपाल संघ के अध्यक्ष अमरीश और महामंत्री विकास दीक्षित ने बताया कि जिला इकाई के आह्वान पर कार्य बहिष्कार किया गया। उनकी मांगों में समय पर पदोन्नति, 10 वर्षों से लंबित तकनीकी पद घोषित करना और 16 वर्षों से भत्तों में वृद्धि नहीं होने का मुद्दा शामिल है।मलिहाबाद में अनुज कुमार ने ग्राम पंचायत सचिव सुनील पर हैंडपंप मरम्मत और सीसीटीवी कैमरे के लिए निकाली गई धनराशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया। तरौना निवासी नौशाद ने बेहता नाले में हरदोई की फैक्ट्रियों से दूषित पानी आने की शिकायत की। उन्होंने इससे मवेशियों के बीमार होने और मछलियों के मरने की बात कही।सरोजनीनगर में जमीन से जुड़े मामले अधिक रहे। अजय कुमार दूबे ने सरकारी नाले पर बाउंड्री बनाकर कब्जे, रामचरन ने पुश्तैनी भूमि पर जबरन कब्जे और अंशुल राजवंशी ने सहखातेदार पर निर्धारित हिस्से से अधिक जमीन कब्जाने की शिकायत की। एसडीएम ने सभी मामलों की जांच के निर्देश दिए।लखनऊ। जिले की पांचों तहसीलों में कुल 612 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें 75 का ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतें संबंधित विभागों को समयबद्ध निस्तारण के लिए भेजी गईं। सबसे अधिक 336 शिकायतें राजस्व से संबंधित थीं। पुलिस की 78, अन्य विभागों की 111, विकास की 46 और समाज कल्याण की 19 शिकायतें आईं। शिक्षा की पांच, स्वास्थ्य की तीन और नगर निगम की छह शिकायतें भी दर्ज हुईं। तहसील सदर में चार, मलिहाबाद में 11, बीकेटी में 27, मोहनलालगंज में 27 और सरोजनीनगर में छह मामलों का मौके पर निस्तारण हुआ।