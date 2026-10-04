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Lucknow News: लेखपालों के कार्य बहिष्कार से समाधान दिवस में काम प्रभावित

Sun, 04 Oct 2026 02:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:50 AM IST
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Work at 'Samadhan Diwas' affected by Lekhpals' boycott of duties.
कार्य बहिष्कार पर बैठे लेखपाल।
लखनऊ। जिले में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान मलिहाबाद और मोहनलालगंज तहसील में लेखपालों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। समय पर पदोन्नति और भत्तों में वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर लेखपालों के काम से विरत रहने के कारण आय, जाति और निवास प्रमाणपत्रों के सत्यापन सहित राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित रहे। इससे समाधान की उम्मीद में तहसील पहुंचे कई फरियादियों को मायूस लौटना पड़ा।
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मोहनलालगंज में लेखपाल संघ के अध्यक्ष अमरीश और महामंत्री विकास दीक्षित ने बताया कि जिला इकाई के आह्वान पर कार्य बहिष्कार किया गया। उनकी मांगों में समय पर पदोन्नति, 10 वर्षों से लंबित तकनीकी पद घोषित करना और 16 वर्षों से भत्तों में वृद्धि नहीं होने का मुद्दा शामिल है।
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भ्रष्टाचार और प्रदूषण की शिकायतें
मलिहाबाद में अनुज कुमार ने ग्राम पंचायत सचिव सुनील पर हैंडपंप मरम्मत और सीसीटीवी कैमरे के लिए निकाली गई धनराशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया। तरौना निवासी नौशाद ने बेहता नाले में हरदोई की फैक्ट्रियों से दूषित पानी आने की शिकायत की। उन्होंने इससे मवेशियों के बीमार होने और मछलियों के मरने की बात कही।
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जमीन पर कब्जे की शिकायतें
सरोजनीनगर में जमीन से जुड़े मामले अधिक रहे। अजय कुमार दूबे ने सरकारी नाले पर बाउंड्री बनाकर कब्जे, रामचरन ने पुश्तैनी भूमि पर जबरन कब्जे और अंशुल राजवंशी ने सहखातेदार पर निर्धारित हिस्से से अधिक जमीन कब्जाने की शिकायत की। एसडीएम ने सभी मामलों की जांच के निर्देश दिए।

शिकायतें आईं 612, निपटीं केवल 75
लखनऊ। जिले की पांचों तहसीलों में कुल 612 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें 75 का ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतें संबंधित विभागों को समयबद्ध निस्तारण के लिए भेजी गईं। सबसे अधिक 336 शिकायतें राजस्व से संबंधित थीं। पुलिस की 78, अन्य विभागों की 111, विकास की 46 और समाज कल्याण की 19 शिकायतें आईं। शिक्षा की पांच, स्वास्थ्य की तीन और नगर निगम की छह शिकायतें भी दर्ज हुईं। तहसील सदर में चार, मलिहाबाद में 11, बीकेटी में 27, मोहनलालगंज में 27 और सरोजनीनगर में छह मामलों का मौके पर निस्तारण हुआ।

कार्य बहिष्कार पर बैठे लेखपाल।

कार्य बहिष्कार पर बैठे लेखपाल।

कार्य बहिष्कार पर बैठे लेखपाल।

कार्य बहिष्कार पर बैठे लेखपाल।

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