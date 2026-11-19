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लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग की ओर से बुधवार को वेल्डिंग असिस्टेंट (आर्क एवं गैस वेल्डिंग) के निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें बेरोजगार युवाओं, श्रमिकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और पढ़ाई बीच में छोड़ चुके युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने कहा कि विश्वविद्यालय का प्रयास है कि शिक्षा को रोजगार से जोड़कर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसमें प्रतिभागियों को आर्क एवं गैस वेल्डिंग की तकनीक, उपकरणों के इस्तेमाल और सुरक्षा के तरीके सिखाए जाएंगे।