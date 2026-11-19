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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक चक्रवात के प्रभाव से 20 से 22 नवंबर के बीच पुरवा हवाएं चलेंगी। इससे तापमान बढ़ेगा। 23 से फिर तापमान में गिरावट होने के आसार हैं। बुधवार को अधिकतम तापमान लगभग स्थिर रहते हुए 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान भी 0.6 डिग्री की गिरावट के साथ 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।

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लखनऊ। अकवान चक्रवात के असर से राजधानी के मौसम में बदलाव के आसार हैं। शुक्रवार से हवा का रुख पुरवा हो जाएगा। इससे रात के तापमान में तीन से चार और दिन के तापमान में करीब दो डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। वहीं, 21 और 22 नवंबर को बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है।