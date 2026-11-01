Lucknow News: डांडिया उत्सव में महिलाओं ने दिखाई प्रतिभा

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लखनऊ। फ्रेंड्स क्लब की ओर से शनिवार को एपी सेन रोड स्थित एक निजी होटल में करवा चौथ-डांडिया उत्सव मनाया गया। इसमें शहर की करीब 100 महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने डांडिया की धुन पर नृत्य किया और विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम में नृत्य, गायन, गेम और दीया सजावट प्रतियोगिताएं हुईं। महिलाओं ने हस्तनिर्मित वस्तुओं के स्टॉल भी लगाए। आयोजिका दीपाली राज श्रीवास्तव ने बताया कि क्लब पिछले दस वर्षों से इस आयोजन के जरिये महिलाओं के आत्मविश्वास और स्वावलंबन को बढ़ावा दे रहा है।