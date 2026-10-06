Lucknow News: घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म

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पीड़िता के मुताबिक, उनके पति की छह वर्ष पहले मौत हो चुकी है और तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है। वह घर में अकेली रहती हैं। पीड़िता का आरोप है कि मुकेश लोधी (35) रविवार रात आठ बजे उनके घर में घुस आया। उसने उन्हें दबोच लिया और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म किया। किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद उन्होंने शोर मचाया। ग्रामीणों को आता देख आरोपी भाग गया।छेड़छाड़ के मामले में जेल जा चुका है आरोपीग्रामीणों के अनुसार, आरोपी मुकेश लोधी पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। वह छेड़छाड़ के एक मामले में जेल गया था। हाल ही में वह जेल से छूटकर गांव आया था। अब उस पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। एसीपी कृष्णानगर लक्ष्मण वर्मा ने बताया कि आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।