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Lucknow News: प्रतियोगिताओं के विजेता पुरस्कृत

Tue, 13 Oct 2026 02:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:46 AM IST
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Winners of competitions awarded
प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र।
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लखनऊ। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को गांधी भवन सभागार में सोमवार को पुरस्कृत किया गया। उप्र गांधी स्मारक निधि की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बसंत लाल वर्मा ने महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के आंदोलनों और उनके योगदान की जानकारी दी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर हुए कार्यक्रम में द आफ पब्लिक स्कूल डालीगंज को प्रथम स्थान मिलने पर चल वैजयंती सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम में संस्था के सचिव लाल बहादुर राय, संदीप शाही और संजीव श्रीवास्तव समेत शिक्षक, विद्यार्थी और उनके अभिभावक मौजूद रहे।

प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र।

प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र।

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प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र।

प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र।

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