Lucknow News: हल्के फुल्के अंदाज में बड़ा संदेश दे गया वाइफोफोबिया

लखनऊ। राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में बुधवार को ''वाइफोफोबिया'' नाटक का मंचन हुआ। मदर सेवा संस्थान ने संस्कृति मंत्रालय और उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के सहयोग से इसका आयोजन किया। डॉ. राकेश ऋषभ ने नाटक लिखा, महेश चंद्र देवा ने निर्देशन के साथ मगन लाल का किरदार निभाया। यह ''वाइफोफोबिया'' पर आधारित है, जहां पत्नी के डर से मगन लाल मुश्किलों में फंसता है। नाटक ने यह संदेश दिया कि वैवाहिक रिश्तों में डर के बजाय आपसी समझ, सम्मान और प्रेम जरूरी है। मुख्य अतिथि आईटीबीपी के आईजी संजय कुमार समेत अन्य गणमान्य लोगों ने निर्देशक और टीम की सराहना की।

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