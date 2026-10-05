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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   When Shri Krishna is before us, life's doubts vanish

Lucknow News: श्रीकृष्ण सम्मुख हों तो मिट जाते हैं जीवन के संशय

Mon, 05 Oct 2026 02:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:49 AM IST
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When Shri Krishna is before us, life's doubts vanish
ऐशबाग के डीएवी कॉलेज के मैदान में श्री राधा रमण सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत राधारमण कथा मे
लखनऊ। अध्यात्म का आरंभ जिज्ञासा से होता है और जीवन के सभी प्रश्नों का समाधान श्रीकृष्ण में है। यह बात वृंदावन के कथा व्यास पुंडरीक गोस्वामी महाराज ने रविवार को ऐशबाग स्थित डीएवी कॉलेज मैदान में श्रीमद्भागवत राधारमण कथा के पहले दिन कही। उन्होंने भागवत महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा कि राधारमण लालजी की दृष्टि भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है।
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इससे पहले कथा का शुभारंभ सुंदरकांड पाठ, शंखनाद और हरिनाम संकीर्तन के साथ हुआ। अयोध्या धाम के रामजानकी मंदिर से पधारे कौशल दास महाराज ने श्रद्धालुओं को संकीर्तन कराया। मुख्य यजमान के रूप में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने व्यासपीठ का पूजन कर आशीर्वाद लिया। आयोजक अमरनाथ मिश्र ने बताया कि आश्विन मास के पितृपक्ष पर यह आयोजन पूर्वजों व दिवंगत पितरों की आत्मिक शांति, तृप्ति और मोक्ष की कामना से कराया जा रहा है। इस दौरान राजेंद्र कुमार अग्रवाल, लोकेश अग्रवाल, अनिल कुमार अग्रवाल, मुन्ना समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

ऐशबाग के डीएवी कॉलेज के मैदान में श्री राधा रमण सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत राधारमण कथा मे

ऐशबाग के डीएवी कॉलेज के मैदान में श्री राधा रमण सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत राधारमण कथा मे

ऐशबाग के डीएवी कॉलेज के मैदान में श्री राधा रमण सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत राधारमण कथा मे

ऐशबाग के डीएवी कॉलेज के मैदान में श्री राधा रमण सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत राधारमण कथा मे

ऐशबाग के डीएवी कॉलेज के मैदान में श्री राधा रमण सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत राधारमण कथा मे

ऐशबाग के डीएवी कॉलेज के मैदान में श्री राधा रमण सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत राधारमण कथा मे

ऐशबाग के डीएवी कॉलेज के मैदान में श्री राधा रमण सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत राधारमण कथा मे

ऐशबाग के डीएवी कॉलेज के मैदान में श्री राधा रमण सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत राधारमण कथा मे

ऐशबाग के डीएवी कॉलेज के मैदान में श्री राधा रमण सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत राधारमण कथा मे

ऐशबाग के डीएवी कॉलेज के मैदान में श्री राधा रमण सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत राधारमण कथा मे

ऐशबाग के डीएवी कॉलेज के मैदान में श्री राधा रमण सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत राधारमण कथा मे

ऐशबाग के डीएवी कॉलेज के मैदान में श्री राधा रमण सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत राधारमण कथा मे

ऐशबाग के डीएवी कॉलेज के मैदान में श्री राधा रमण सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत राधारमण कथा मे

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