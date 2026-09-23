Lucknow News: आज से मौसम के करवट लेने के आसार

लखनऊ। राजधानी के मौसम में फिर से बदलाव की आहट है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में नया तंत्र सक्रिय हो रहा है। इस कारण बुधवार से 27 सितंबर के दौरान लखनऊ और आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मंगलवार को लखनऊ में दोपहर बाद आलमबाग व कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 0.2 डिग्री की बढ़त के साथ 35.2 डिग्री दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान स्थिर रहते हुए 26 डिग्री रहा।

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