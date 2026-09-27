Lucknow News: दुबग्गा मंडी में जलभराव, निदेशक ने कराई सफाई
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:38 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:38 AM IST
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लखनऊ। बारिश से दुबग्गा सब्जी मंडी में जलभराव हो गया। मंडी निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को मंडी का निरीक्षण अपनी मौजूदगी में नालियों की सफाई कराकर जलनिकासी सुचारू कराई। सफाई में शिथिलता मिलने पर मंडी सचिव को फटकार लगाते हुए दोबारा लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। नालियों में कूड़ा और सिल्ट जमा न होने देने, जलभराव वाले स्थानों पर पहले से इंतजाम करने और बारिश के दौरान पर्याप्त सफाईकर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए। ठेकेदार के कार्यों की नियमित निगरानी करने को भी कहा।
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