Lucknow News: घर में घुसकर आरटीओ दरोगा की पत्नी से चेन लूट
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sun, 27 Sep 2026 02:38 AM IST
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लखनऊ। जानकीपुरम की सीता विहार कॉलोनी में खुद को किरायेदार बताकर आरटीओ दरोगा धीरेंद्र सिंह के घर में घुसे बदमाश ने उनकी पत्नी पर डिफेंस स्प्रे डालकर सोने की चेन लूट ली। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
दरोगा की पत्नी शशि सिंह के मुताबिक, बुधवार दोपहर करीब तीन बजे एक युवक मास्क लगाकर उनके घर पहुंचा। उसने खुद को साई स्टेट कॉलोनी में किराये पर रहने वाला बताया और एक कमरा किराये पर लेने की बात कही। उन्होंने उसे घर के अंदर बुलाकर भूतल का कमरा दिखाया। किराये की बात होने के बाद युवक ने पानी मांगा और कैब बुक करने की बात कहकर पोर्च में सीढ़ी पर बैठ गया। आरोप है कि इसी दौरान उसने उनके चेहरे पर डिफेंस स्प्रे डाल दिया। आंखों के सामने कुछ न दिखने पर आरोपी ने झपट्टा मारकर उनकी सोने की चेन लूट ली और भागने लगा। उन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह मास्क निकालकर भाग निकला।
इंस्पेक्टर जानकीपुरम विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
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दरोगा की पत्नी शशि सिंह के मुताबिक, बुधवार दोपहर करीब तीन बजे एक युवक मास्क लगाकर उनके घर पहुंचा। उसने खुद को साई स्टेट कॉलोनी में किराये पर रहने वाला बताया और एक कमरा किराये पर लेने की बात कही। उन्होंने उसे घर के अंदर बुलाकर भूतल का कमरा दिखाया। किराये की बात होने के बाद युवक ने पानी मांगा और कैब बुक करने की बात कहकर पोर्च में सीढ़ी पर बैठ गया। आरोप है कि इसी दौरान उसने उनके चेहरे पर डिफेंस स्प्रे डाल दिया। आंखों के सामने कुछ न दिखने पर आरोपी ने झपट्टा मारकर उनकी सोने की चेन लूट ली और भागने लगा। उन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह मास्क निकालकर भाग निकला।
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इंस्पेक्टर जानकीपुरम विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।