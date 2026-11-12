Lucknow News: अश्लील वीडियो बनाकर युवती को किया ब्लैकमेल

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आलमबाग। कृष्णानगर निवासी युवती ने उन्नाव के विपिन कुमार पर चोरी से उसका अश्लील वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़िता के मुताबिक उन्नाव के औरास स्थित परियाना निवासी विपिन संबंध बनाने का दबाव डाल रहा है। इनकार करने पर वह वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। कृष्णानगर इंस्पेक्टर पीके सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है।