Lucknow News: नौकर ने की सचिवालय कर्मी के घर में चोरी, गिरफ्तार

विज्ञापन

संतोष के मुताबिक सात नवंबर को सुबह आठ बजे वह अपने कार्यालय गए थे। शाम करीब 06:30 बजे लौटे तो दरवाजे के अंदर का कुंडा टूटा मिला। लोहे की अलमारी जमीन पर गिरी हुई थी और उसका दरवाजा व लॉकर टूटा था। अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर गायब थे।पुलिस ने घटनास्थल एवं आसपास लगे 10 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें संतोष के घर पर सफाई का काम करने वाले निहाल की गतिविधियां संदिग्ध मिलीं। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर निहाल ने वारदात कबूल ली। उसने बताया कि वह कई दिन से चोरी करने की फिराक में था। सात नवंबर को जब घर में कोई नहीं था तो उसने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने निहाल के पास से 10 जोड़ी कान के टप्स, तीन जोड़ी बालियां, झुमका, अंगूठी और अन्य जेवर बरामद किए गए हैं।