Lucknow News: राखी के लिए घड़ियां बन रहीं बहनों की पसंद

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हजरतगंज स्थित मल्टीब्रांड स्टोर के प्रतिनिधि प्रियदर्शन निगम बताते हैं कि दो तीन दिनों से 10 हजार तक की रेंज वाली घडियों की बिक्री ज्यादा हुई है। वैसे तो बाजार में सन्नाटा है लेकिन राखी के पर्व की वजह से हल्के रेंज वाली घड़ियों की बिक्री ठीक हुई है। वह बताते हैं कि ऐसी बहनें जो भाइयों के लिए चांदी की राखी खरीदने का शौक रखती हैं, वह अब घड़ियों का रुख कर रही हैं। क्योंकि, चांदी की अच्छी राखी की कीमत 3 से 5 हजार रुपये से शुरू होती है। वहीं, इसी रेंज में हमारे पास ब्रांडेड और चमचमाती घड़ियां मिल जाती हैं। बताया कि इनकी रेंज 10 हजार तक है। इसमें भी सबसे ज्यादा 4-6 हजार रुपये के बीच की घड़ियां ज्यादा पसंद की गईं।चांदी से बनी रुद्राक्ष की राखियां भी चलन मेंलखनऊ। बहनें इस बार चांदी और रुद्राक्ष मिश्रित राखियां भी खरीद रही हैं। चौक के सराफा कारोबारी विनोद माहेश्वरी बताते हैं कि चांदी और रुद्राक्ष का अद्भुत मेल होता है। माना जाता है कि इसे धारण करने वाले को शीतलता मिलती है, मन शांत रहता है। बताया कि बाजार में एक रुद्राक्ष से लेकर 5 रुद्राक्ष के संयोजन की राखियां बिक रही हैं। इनकी कीमत 1500 से लेकर 20 हजार तक है।