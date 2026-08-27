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Lucknow News: राखी के लिए घड़ियां बन रहीं बहनों की पसंद

Thu, 27 Aug 2026 02:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:43 AM IST
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Watches being crafted for Rakhi a favorite choice for sisters.
रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग
लखनऊ। रक्षाबंधन पर परंपरा के साथ आधुनिकता और भविष्य की जरूरतों का भी रंग चढ़ने लगा है। अब भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए राखियों के साथ घड़ियां भी खूब पसंद की जा रही हैं। कारण ये घड़ियां न सिर्फ कलाइयों को सजाती हैं, बल्कि भाइयों के लिए आगे भविष्य में भी काम आती हैं जबकि राखियां कुछ दिन ही टिकती हैं।
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हजरतगंज स्थित मल्टीब्रांड स्टोर के प्रतिनिधि प्रियदर्शन निगम बताते हैं कि दो तीन दिनों से 10 हजार तक की रेंज वाली घडियों की बिक्री ज्यादा हुई है। वैसे तो बाजार में सन्नाटा है लेकिन राखी के पर्व की वजह से हल्के रेंज वाली घड़ियों की बिक्री ठीक हुई है। वह बताते हैं कि ऐसी बहनें जो भाइयों के लिए चांदी की राखी खरीदने का शौक रखती हैं, वह अब घड़ियों का रुख कर रही हैं। क्योंकि, चांदी की अच्छी राखी की कीमत 3 से 5 हजार रुपये से शुरू होती है। वहीं, इसी रेंज में हमारे पास ब्रांडेड और चमचमाती घड़ियां मिल जाती हैं। बताया कि इनकी रेंज 10 हजार तक है। इसमें भी सबसे ज्यादा 4-6 हजार रुपये के बीच की घड़ियां ज्यादा पसंद की गईं।
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चांदी से बनी रुद्राक्ष की राखियां भी चलन में
लखनऊ। बहनें इस बार चांदी और रुद्राक्ष मिश्रित राखियां भी खरीद रही हैं। चौक के सराफा कारोबारी विनोद माहेश्वरी बताते हैं कि चांदी और रुद्राक्ष का अद्भुत मेल होता है। माना जाता है कि इसे धारण करने वाले को शीतलता मिलती है, मन शांत रहता है। बताया कि बाजार में एक रुद्राक्ष से लेकर 5 रुद्राक्ष के संयोजन की राखियां बिक रही हैं। इनकी कीमत 1500 से लेकर 20 हजार तक है।

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

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रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी करते लोग

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