Lucknow News: सत्यापन शुरू, अक्तूबर में बजेगी सामूहिक विवाह की शहनाई

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1,563 जोड़ों (वर-वधू) की शादियांं कराने का लक्ष्य मिला है। तिमाही लक्ष्य के सापेक्ष विवाह समारोह के आयोजन के निर्देश हैं। प्रक्रिया पूरी न हो पाने से पहली तिमाही में आयोजन नहीं हो सके। बाद में शुभ लग्न की अड़चन आ गई। अब विभाग अक्तूबर में नवरात्र के दिनों में सामूहिक शादियों के आयोजन की तैयारी में जुटा है। अब तक 800 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनका सत्यापन कराया जा रहा है। यह कार्य तीन दिन में पूरा करने के लिए कहा गया है। सत्यापन के बाद अन्य प्रक्रिया पूरी की जाएगी। समाज कल्याण अधिकारी अंजनी कुमार ने बताया कि आवेदन के सत्यापन की रिपोर्ट तीन दिन में मांगी गई है। नवरात्र में समारोह का आयोजन कर शादियां कराई जाएंगी।योजना में एक जोड़े (वर-वधू) की शादी पर एक लाख की धनराशि के खर्च का प्रावधान है। इसमें 64 हजार रुपये कन्या के खाते में भेजे जाते हैं। वैवाहिक उपहार सामग्री पर 21 हजार और आयोजन पर 15 हजार रुपये खर्च करने की व्यवस्था है। सामग्री खरीद के लिए फर्म चयन की टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।