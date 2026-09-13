Lucknow News: वेंटिलेटर हैं, मरीजों को मिल नहीं रहे... राजधानी के सरकारी अस्पतालों में आधे से अधिक वेंटिलेटर बंद

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लोकबंधु अस्पताल में 40 वेंटिलेटर हैं, लेकिन इनमें से केवल 10 पर ही मरीजों की भर्ती हो रही है। अस्पताल में डेढ़ साल पहले हुए अग्निकांड के बाद आईसीयू का निर्माण पूरा न होने से बाकी वेंटिलेटर बंद हैं। इसी तरह, बलरामपुर अस्पताल में 60 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, लेकिन केवल 28 का संचालन हो रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के चलते यहां भी पूरी क्षमता से वेंटिलेटर यूनिट संचालित नहीं हो पा रही है।ठाकुरगंज अस्पताल में दो और रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में पांच वेंटिलेटर हैं। इन अस्पतालों में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों और संसाधनों की कमी के कारण मरीजों की नियमित भर्ती नहीं हो पा रही है।पीजीआई समेत अन्य चिकित्सा संस्थानों में करीब 500 वेंटिलेटर हैं। यहां पूरे प्रदेश के साथ बिहार से भी मरीज आते हैं, जिससे वेंटिलेटरों पर दबाव अधिक रहता है। गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर मिलने में अड़चन आती है।सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर पर भर्ती मरीजों को मुफ्त इलाज मिलता है। हालांकि, केजीएमयू, पीजीआई और लोहिया संस्थान में प्रतिदिन 10 से 20 हजार रुपये तक खर्च आता है। निजी अस्पतालों में यह खर्च एक से डेढ़ लाख रुपये प्रतिदिन तक पहुंच जाता है। ऐसे में गरीब मरीजों के लिए सरकारी अस्पताल ही सहारा हैं।Iसभी अस्पतालों में वेंटिलेटर क्रियाशील हैं। सभी अस्पतालों के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का प्रशिक्षण भी पूरा हो चुका है। इसके बाद भी वेंटिलेटर बंद हैं तो अस्पतालों से जवाब तलब किया जाएगा।I