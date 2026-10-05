Lucknow News: राज्य एथलेटिक्स में वाराणसी के एथलीटों का रहा दबदबा

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वाराणसी की खुशी पटेल ने दोहरी स्वर्णिम सफलता दर्ज की। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र सिंह, लखनऊ एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव बीआर वरुण सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बालिका अंडर-20 के 5000 मीटर रेस वॉक में वाराणसी की शिखा यादव ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि उसी जिले की बंदना यादव ने रजत पदक हासिल किया। बालिका अंडर-18 लंबी कूद में वाराणसी की खुशी पटेल 5.56 मीटर की छलांग लगाकर विजेता बनीं। इसी स्पर्धा में वाराणसी की जगत नंदनी पटेल ने 5.32 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता।बालिका अंडर-18 के 100 मीटर बाधा दौड़ में खुशी पटेल ने स्वर्ण और काजल कुमारी ने कांस्य पदक जीता। बालिका अंडर-18 में 3000 मीटर रेस वॉक में वाराणसी की काजल पटेल ने रजत पदक हासिल किया। बालिका अंडर-20 में 100 मीटर बाधा दौड़ में गुंजन यादव ने सभी को पीछे छोड़ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए होगा, जो 23 से 27 अक्तूबर तक खेली जाएगी।