फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Varanasi athletes dominated the state athletics meet.

Lucknow News: राज्य एथलेटिक्स में वाराणसी के एथलीटों का रहा दबदबा

Mon, 05 Oct 2026 02:42 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
Varanasi athletes dominated the state athletics meet.
लखनऊ। वाराणसी के एथलीटों ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 61वीं उत्तर प्रदेश राज्य जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप (बी) में अपना दबदबा कायम किया। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के एथलेटिक्स स्टेडियम में रविवार से शुरू हुई प्रतियोगिता के पहले दिन वाराणसी के खिलाड़ियों ने सर्वाधिक आठ पदक अपने नाम किए। इनमें तीन स्वर्ण, चार रजत और एक कांस्य पदक शामिल रहें।
विज्ञापन

वाराणसी की खुशी पटेल ने दोहरी स्वर्णिम सफलता दर्ज की। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र सिंह, लखनऊ एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव बीआर वरुण सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बालिका अंडर-20 के 5000 मीटर रेस वॉक में वाराणसी की शिखा यादव ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि उसी जिले की बंदना यादव ने रजत पदक हासिल किया। बालिका अंडर-18 लंबी कूद में वाराणसी की खुशी पटेल 5.56 मीटर की छलांग लगाकर विजेता बनीं। इसी स्पर्धा में वाराणसी की जगत नंदनी पटेल ने 5.32 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता।
विज्ञापन

बालिका अंडर-18 के 100 मीटर बाधा दौड़ में खुशी पटेल ने स्वर्ण और काजल कुमारी ने कांस्य पदक जीता। बालिका अंडर-18 में 3000 मीटर रेस वॉक में वाराणसी की काजल पटेल ने रजत पदक हासिल किया। बालिका अंडर-20 में 100 मीटर बाधा दौड़ में गुंजन यादव ने सभी को पीछे छोड़ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए होगा, जो 23 से 27 अक्तूबर तक खेली जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed