Lucknow News: जलनिकासी का नगर विकास मंत्री ने लिया जायजा

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मंत्री ने अधिकारियों को बारिश के दौरान अलर्ट रहने और जलभराव वाले स्थानों पर तत्काल पंपिंग, सफाई व जलनिकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अंडरब्रिज में जलभराव नहीं मिलने पर उन्होंने संतोष जताया। राजधानी के सभी अंडरपास और निचले इलाकों को चिह्नित कर स्थायी समाधान की कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा। इंदिरानगर के सी ब्लॉक में स्थानीय लोगों ने बताया कि नाला बनने से इस बार जलभराव की समस्या नहीं हुई। मंत्री ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में हुई रिकॉर्ड बारिश के बावजूद जलनिकासी के कार्यों से गंभीर जलभराव नहीं हुआ। मंत्री ने अधिकारियों को बारिश के दौरान अलर्ट रहने और जलभराव वाले स्थानों पर तत्काल पंपिंग, सफाई व जलनिकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अंडरब्रिज में जलभराव नहीं मिलने पर उन्होंने संतोष जताया। राजधानी के सभी अंडरपास और निचले इलाकों को चिह्नित कर स्थायी समाधान की कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा। इंदिरानगर के सी ब्लॉक में स्थानीय लोगों ने बताया कि नाला बनने से इस बार जलभराव की समस्या नहीं हुई। मंत्री ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में हुई रिकॉर्ड बारिश के बावजूद जलनिकासी के कार्यों से गंभीर जलभराव नहीं हुआ।

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लखनऊ। लगातार हुई बारिश से विभिन्न इलाकों में हुए जलभराव का रविवार को नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने निरीक्षण कर जलनिकासी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने जनेश्वर मिश्र पार्क, अंबेडकर मेमोरियल पार्क के पास अंडरब्रिज, इंदिरानगर के सी ब्लॉक, रहीमनगर और महानगर क्षेत्र का निरीक्षण किया।