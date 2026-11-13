Lucknow News: रामलीला मैदान के बजाय खेल मैदान में निर्माण पर हंगामा

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ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुराने मैदान की जमीन पर कब्जे की साजिश के तहत दूसरी जगह निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने प्राचीन मैदान में ही सौंदर्यीकरण कराने की मांग की। बताया कि नया निर्माण स्थल राजस्व अभिलेखों में खेल मैदान दर्ज है। बीडीओ शिवकुमार ने बजट की पुष्टि की पर निर्माण स्थल से अनभिज्ञता जताई। वहीं, एसडीएम आकाश सिंह ने आरक्षित भूमि पर निर्माण को अनुचित बताते हुए जांच का आश्वासन दिया।

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मोहनलालगंज। सिसेंडी गांव में प्राचीन रामलीला मैदान के सौंदर्यीकरण को लेकर बृहस्पतिवार को विवाद हो गया। ग्रामीणों ने डेढ़ करोड़ रुपये के बजट से पुराने मैदान के बजाय सरकारी खेल मैदान में निर्माण कराने का विरोध किया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने राजस्व टीम और ठेकेदार को घेरकर काम रुकवा दिया। विरोध के बाद टीम को लौटना पड़ा।