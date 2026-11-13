Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Bike hits divider; private driver killed

Lucknow News: डिवाइडर से टकराई बाइक, निजी चालक की मौत

Fri, 13 Nov 2026 02:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
Bike hits divider; private driver killed
लखनऊ। गोसाईंगंज के दुलारमऊ इलाके में किसान पथ-आउटर रिंग रोड पर बृहस्पतिवार सुबह एक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार अनुज तिवारी (36) की मौत हो गई।
विज्ञापन



इंस्पेक्टर गोसाईंगंज डीके सिंह ने बताया कि पीजीआई के कल्ली पश्चिम निवासी अनुज तिवारी गोसाईंगंज में एक डॉक्टर की गाड़ी चलाते थे। बृहस्पतिवार सुबह करीब 11 बजे दुलारमऊ के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें इलाज के लिए सीएचसी गोसाईंगंज ले गई। इंस्पेक्टर डीके सिंह ने बताया कि अनुज ने हेलमेट नहीं पहना था। उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी और नाक से खून बह रहा था। उनके पास मिले दस्तावेज और मोबाइल फोन की मदद से परिजनों को सूचना दी गई। परिजन अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि अनुज की मौत हो चुकी थी। पिता राजकिशोर ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कराने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed