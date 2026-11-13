Lucknow News: डिवाइडर से टकराई बाइक, निजी चालक की मौत

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इंस्पेक्टर गोसाईंगंज डीके सिंह ने बताया कि पीजीआई के कल्ली पश्चिम निवासी अनुज तिवारी गोसाईंगंज में एक डॉक्टर की गाड़ी चलाते थे। बृहस्पतिवार सुबह करीब 11 बजे दुलारमऊ के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें इलाज के लिए सीएचसी गोसाईंगंज ले गई। इंस्पेक्टर डीके सिंह ने बताया कि अनुज ने हेलमेट नहीं पहना था। उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी और नाक से खून बह रहा था। उनके पास मिले दस्तावेज और मोबाइल फोन की मदद से परिजनों को सूचना दी गई। परिजन अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि अनुज की मौत हो चुकी थी। पिता राजकिशोर ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कराने की मांग की है।

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लखनऊ। गोसाईंगंज के दुलारमऊ इलाके में किसान पथ-आउटर रिंग रोड पर बृहस्पतिवार सुबह एक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार अनुज तिवारी (36) की मौत हो गई।