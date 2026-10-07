यूपी: ग्राइंडर डेटिंग ऐप से दोस्ती कर युवक को बुलाया, फिर चलती कार में पांच किमी तक पीटा, छीने सारे पैसे

लखनऊ में डालीगंज के अंबेडकरनगर निवासी प्राइवेट कंपनी कर्मी शशांत कुमार से ग्राइंडर डेटिंग ऐप पर दोस्ती कर चार युवकों ने मिलने के बहाने बुलाया। वह चंदन अस्पताल के पास आरोपियों से मिलने पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें कार से अगवा कर लिया और मारपीट कर 20,300 रुपये व मोबाइल फोन लूट लिया। बीबीडी पुलिस ने इस मामले में एक युवक व एक किशोर को पकड़ा है। अन्य दो आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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